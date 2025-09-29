CG News: युवक की चाकू मारकर हत्या, दुर्गा पंडाल के पास मिली लाश

युवक की चाकू मारकर हत्या (Photo Patrika)
CG News: शनिवार और रविवार की दरमियानी रात डेढ़ से 2 बजे के बीच दो अलग-अलग घटनाओं में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जबकि एक युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है।
स्थानीय 51 दुर्गा पंडाल से लगभग 300 मीटर दूर और सुहेला भाटापारा मार्ग से 20 मीटर अंदर मुड़पार निवासी गोपाल साहू 27 वर्ष की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक के छाती, पेट और जांघ में गहरे जख्म के निशान हैं। शव को सबसे पहले सड़क किनारे मकान के मालिक ने अपना पिछले साइट का दरवाजा खोलने के बाद देखा और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
सूचना के तत्काल बाद साइबर और फोरेंसिक टीम के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या के कारण और सबूत के साथ हत्यारों के खोजबीन में जुट गई है। भाटापारा एसडीओपी तारेश साहू ने हत्या को प्रथम दृष्ट्या तात्कालिक आवेश व लड़ाई झगड़ा बताते हुए कहा कि इसमें पूर्व नियोजित जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
उन्होंने बताया कि शव को पंचनामा पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया है और अज्ञात के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्य संग्रहित करने में जुटी हुई है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर मृतक के साथ घटना के पहले तक रहे उसके परिजनों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। लेकिन समाचार लिखे जाने तक आरोपी पुलिस के पहुंच से काफी दूर है।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग