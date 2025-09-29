CG News: युवक की चाकू मारकर हत्या, दुर्गा पंडाल के पास मिली लाश

स्थानीय 51 दुर्गा पंडाल से लगभग 300 मीटर दूर और सुहेला भाटापारा मार्ग से 20 मीटर अंदर मुड़पार निवासी गोपाल साहू 27 वर्ष की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक के छाती, पेट और जांघ में गहरे जख्म के निशान हैं। शव को सबसे पहले सड़क किनारे मकान के मालिक ने अपना पिछले साइट का दरवाजा खोलने के बाद देखा और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।