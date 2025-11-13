Jal Jivan mission: जल जीवन मिशन के इन 21 ठेकेदारों के 137 करोड़ के काम निरस्त, 10 करोड़ की अमानत राशि भी होगी जब्त

राजपुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जल जीवन मिशन (Jal Jivan mission) के अंतर्गत चल रहे कार्यों में धीमी प्रगति, लापरवाही, गुणवत्ताहीन निर्माण और स्लिम टैंक मामले को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 21 ठेकेदारों के कुल 62 कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 137 करोड़ रुपए है, इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। वहीं आगामी टेंडरों में इन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।