10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Road accident: रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, फंस गई थी बाइक

Road accident: खस्ताहाल अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे पर हुआ हादसा, रक्षाबंधन के दिन गया था ससुराल, लौटने के दौरान ट्रक ने लिया चपेट में

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 10, 2025

Road accident
Truck collided bike rider (Photo- Patrika)

बलरामपुर। अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच-343 पर दलधोवा घाट के समीप रविवार को क्लिंकर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत (Road accident) हो गई। मृतक की बाइक ट्रक के बीच में फंस गई थी। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर वाहन छोडक़र फरार हो गया। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बादा निवासी नन्हेश्वर खलखो 30 वर्ष शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने बाइक क्रमांक सीजी 15 ईई 0802 से बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 2 में अपने ससुराल गया था। रविवार की सुबह वह वहां से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान दलधोवा घाट के अंतिम मोड़ के पास रायपुर से क्लिंकर लोड कर रामानुजगंज की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक (Road accident) सीजी 07 सीजे 4055 ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।

इससे बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और सिर पर गंभीर चोट लगने से नन्हे मिंज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। सूचना (Road accident) पर पुुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम हेतु अस्पताल भेजा। मामले में पुलिस ने दुर्घटनाकारित ट्रक चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Ambulance accident: तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौत, अटेंडर चला रहा था वाहन
सुरजपुर
Ambulance accident

गौरतलब है कि नेशनल हाइवे की खराब सडक़ की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सडक़ निर्माण कार्य का टेंडर हो गया है, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है।

Road accident: घायलों की मदद कर रही यातायात जागरूकता टीम

जिला यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन के मार्गदर्शन में हाईवे पेट्रोलिंग टीम के अमित मिंज ने एक वाट्सएप ग्रुप यातायात जागरूकता टीम के नाम से बनाया गया है। इसमें कई आम नागरिकों को जोडक़र रखा गया है। इस ग्रुप में शामिल लोगों को सडक़ दुर्घटना में घायलों (Road accident) की तत्काल कैसे मदद करें, इसके बारे में बताया गया है।

अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अक्सर अब सडक़ दुर्घटना होने पर हाइवे पेट्रोलिंग व पुलिस से पहले यातायात जागरूकता टीम के सदस्य मौके पर पहुंच घायलों की मदद करने में जुट जा रहे हैं। रविवार की सुबह भी हुए उक्त हादसे के बाद जागरूकता टीम के सदस्य ही पहले मौके पर पहुंचे और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी।

जहां पुलिस नहीं पहुंचती वहां सबसे पहले यह टीम पहुंच जाती है। रविवार को हुई दुर्घटना (Road accident) में मृतक को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचने में जन जागरूकता टीम से दीपक प्रजापति, रामस्वरूप यादव, विकास यादव, प्रकाश यादव, अरुण यादव, इमरान खान व प्रकाश गुप्ता सक्रिय रहे।

ये भी पढ़ें

MLA driver slaps girl: Video: विधायक के ड्राइवर ने स्कूटी सवार युवती से बीच रास्ते की छेड़छाड़, विरोध करने पर कर दी पिटाई
अंबिकापुर
MLA driver slaps girl

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 08:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Road accident: रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, फंस गई थी बाइक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.