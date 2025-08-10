Road accident: रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, फंस गई थी बाइक

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बादा निवासी नन्हेश्वर खलखो 30 वर्ष शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने बाइक क्रमांक सीजी 15 ईई 0802 से बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 2 में अपने ससुराल गया था। रविवार की सुबह वह वहां से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान दलधोवा घाट के अंतिम मोड़ के पास रायपुर से क्लिंकर लोड कर रामानुजगंज की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक (Road accident) सीजी 07 सीजे 4055 ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।