Road accident: रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर ससुराल से लौट रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत, फंस गई थी बाइक

बलरामपुर। अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच-343 पर दलधोवा घाट के समीप रविवार को क्लिंकर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत (Road accident) हो गई। मृतक की बाइक ट्रक के बीच में फंस गई थी। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर वाहन छोडक़र फरार हो गया। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बादा निवासी नन्हेश्वर खलखो 30 वर्ष शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने बाइक क्रमांक सीजी 15 ईई 0802 से बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 2 में अपने ससुराल गया था। रविवार की सुबह वह वहां से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान दलधोवा घाट के अंतिम मोड़ के पास रायपुर से क्लिंकर लोड कर रामानुजगंज की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक (Road accident) सीजी 07 सीजे 4055 ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
इससे बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और सिर पर गंभीर चोट लगने से नन्हे मिंज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। सूचना (Road accident) पर पुुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम हेतु अस्पताल भेजा। मामले में पुलिस ने दुर्घटनाकारित ट्रक चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
गौरतलब है कि नेशनल हाइवे की खराब सडक़ की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सडक़ निर्माण कार्य का टेंडर हो गया है, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है।
जिला यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन के मार्गदर्शन में हाईवे पेट्रोलिंग टीम के अमित मिंज ने एक वाट्सएप ग्रुप यातायात जागरूकता टीम के नाम से बनाया गया है। इसमें कई आम नागरिकों को जोडक़र रखा गया है। इस ग्रुप में शामिल लोगों को सडक़ दुर्घटना में घायलों (Road accident) की तत्काल कैसे मदद करें, इसके बारे में बताया गया है।
अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अक्सर अब सडक़ दुर्घटना होने पर हाइवे पेट्रोलिंग व पुलिस से पहले यातायात जागरूकता टीम के सदस्य मौके पर पहुंच घायलों की मदद करने में जुट जा रहे हैं। रविवार की सुबह भी हुए उक्त हादसे के बाद जागरूकता टीम के सदस्य ही पहले मौके पर पहुंचे और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी।
जहां पुलिस नहीं पहुंचती वहां सबसे पहले यह टीम पहुंच जाती है। रविवार को हुई दुर्घटना (Road accident) में मृतक को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचने में जन जागरूकता टीम से दीपक प्रजापति, रामस्वरूप यादव, विकास यादव, प्रकाश यादव, अरुण यादव, इमरान खान व प्रकाश गुप्ता सक्रिय रहे।