अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बड़ा तोहफा ! सीएम योगी ने बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक का किया उद्घाटन”

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने थे। इसलिए जल्द ही उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित किया जाएगा। उन्होंने पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने देवीपाटन मंडल में खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि “गजवा-ए-हिंद की कल्पना करने वालों को जहन्नुम का टिकट मिलेगा।” बरेली की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि उपद्रव करने वालों को उतना ही करारा जवाब मिलेगा जितना वे दुस्साहस करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। अफवाह, ड्रोन और चोरी के नाम पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे शासन की योजनाओं में सहभागी बनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें।