अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बड़ा तोहफा ! सीएम योगी ने बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज और पॉलीटेक्निक का किया उद्घाटन”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स सूचना विभाग
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बलरामपुर आगमन के दौरान 825.29 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। तहसील सदर के घुघुलपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित राजकीय पॉलीटेक्निक का उद्घाटन कर छात्रों से संवाद किया। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। पंचायत कल्याण कोष योजना, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, एनआरएलएम, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष, स्वामित्व योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे पात्रों तक पहुँचाए गए।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने थे। इसलिए जल्द ही उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित किया जाएगा। उन्होंने पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने देवीपाटन मंडल में खेल प्रतिभाओं को संवारने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि “गजवा-ए-हिंद की कल्पना करने वालों को जहन्नुम का टिकट मिलेगा।” बरेली की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि उपद्रव करने वालों को उतना ही करारा जवाब मिलेगा जितना वे दुस्साहस करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। अफवाह, ड्रोन और चोरी के नाम पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे शासन की योजनाओं में सहभागी बनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बलरामपुर की जनता से आह्वान किया कि समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपने सुझाव दर्ज कराकर इस अभियान में योगदान दें।
इस अवसर पर सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, भाजपा पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
