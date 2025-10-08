बलरामपुर में किशोरी की रहस्यमयी मौत, हत्या की आशंका से हड़कंप, एक संदिग्ध पर पुलिस की नजर

सूचना पर एसपी विकास कुमार, एएसपी विशाल पांडेय और सीओ राघवेंद्र सिंह सहित पुलिस फोरेसिंक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। टीम ने खून के धब्बों, कपड़े के टुकड़ों और मिट्टी के नमूनों को सील कर जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही नहर किनारे के क्षेत्र की ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई है। पुलिस ने गांव में कई लोगों से पूछताछ की है। एक व्यक्ति पर संदेह जताया जा रहा है। जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। परिजनों का कहना है कि रेशमी सोमवार शाम किसी काम से घर से निकली थी। देर रात तक वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह शव मिलने की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।