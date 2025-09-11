Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

“बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दिल को दहला देने वाली घटना, जहां पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पिता को बचाने के लिए मासूम बच्चों ने दादा से लगाई गुहार, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Sep 11, 2025

Balrampur
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है। जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के वक्त घर में मौजूद मासूम बच्चे अपने पिता को बचाने के लिए रोते-चिल्लाते बाबा के पास पहुंचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के मजरे गिद्धौर निवासी 40 वर्षीय राकेश तिवारी रोज़ गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर चाट और समोसे की दुकान लगाते थे। 10 सितंबर की शाम वह रोज़ की तरह सामान लेकर घर लौटे ही थे। कि पत्नी ने अपने प्रेमी के भाई प्रदीप के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

फेसबुक की महिला दोस्त ने युवक को होटल में बुलाकर दिया खौफनाक घटना का अंजाम, कैसे पलटा पूरा खेल?
आगरा
Agra

मासूम बच्चों की गुहार

घटना के समय राकेश के दोनों छोटे बच्चे घर पर ही मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि मां और उसके साथी पापा की जान ले रहे हैं। तो तुरंत रोते हुए अपने दादा रामचंद्र तिवारी के पास भागे। 9 साल के बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा – “बाबा, जल्दी चलिए… मम्मी पापा को मार रही है।” लेकिन जब तक दादा पहुंचे। राकेश खून से लथपथ तख़्त पर पड़े थे। आरोपित वहां से भाग निकले थे।

18 साल पुराना रिश्ता टूटा

करीब 18 साल पहले राकेश की शादी हुई थी। उनके दो छोटे बच्चे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि राकेश की पत्नी का किसी युवक से अवैध संबंध था। इसी कारण उसने अपने प्रेमी के भाई के साथ मिलकर राकेश की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।

प्रभारी निरीक्षक बोले- केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी और प्रदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपी फरार हैं। और उनकी तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 08:38 pm

Published on:

11 Sept 2025 08:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / “बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.