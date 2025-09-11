“बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है। जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के भाई के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के वक्त घर में मौजूद मासूम बच्चे अपने पिता को बचाने के लिए रोते-चिल्लाते बाबा के पास पहुंचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के मजरे गिद्धौर निवासी 40 वर्षीय राकेश तिवारी रोज़ गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर चाट और समोसे की दुकान लगाते थे। 10 सितंबर की शाम वह रोज़ की तरह सामान लेकर घर लौटे ही थे। कि पत्नी ने अपने प्रेमी के भाई प्रदीप के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया।
घटना के समय राकेश के दोनों छोटे बच्चे घर पर ही मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि मां और उसके साथी पापा की जान ले रहे हैं। तो तुरंत रोते हुए अपने दादा रामचंद्र तिवारी के पास भागे। 9 साल के बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा – “बाबा, जल्दी चलिए… मम्मी पापा को मार रही है।” लेकिन जब तक दादा पहुंचे। राकेश खून से लथपथ तख़्त पर पड़े थे। आरोपित वहां से भाग निकले थे।
करीब 18 साल पहले राकेश की शादी हुई थी। उनके दो छोटे बच्चे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि राकेश की पत्नी का किसी युवक से अवैध संबंध था। इसी कारण उसने अपने प्रेमी के भाई के साथ मिलकर राकेश की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी और प्रदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपी फरार हैं। और उनकी तलाश की जा रही है।