“बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

घटना के समय राकेश के दोनों छोटे बच्चे घर पर ही मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि मां और उसके साथी पापा की जान ले रहे हैं। तो तुरंत रोते हुए अपने दादा रामचंद्र तिवारी के पास भागे। 9 साल के बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा – “बाबा, जल्दी चलिए… मम्मी पापा को मार रही है।” लेकिन जब तक दादा पहुंचे। राकेश खून से लथपथ तख़्त पर पड़े थे। आरोपित वहां से भाग निकले थे।