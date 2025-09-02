Balrampur Accident: बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा बोलेरो खाई में पलटी दो की मौत, तीन घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, 112 टीम और एसएसबी के जवान मौके पर पहुंचे गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी को जिला मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने गणेशपुर के रहने वाली प्रेमा देवी 40 वर्ष पत्नी तुलाराम और सीताराम 60 वर्ष पुत्र पारसराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं कांदभारी के रहने वाले तुलाराम और बहरैची तथा एक अन्य को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल किया।