Balrampur Accident: बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा बोलेरो खाई में पलटी दो की मौत, तीन घायल

Balrampur Accident: बलरामपुर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बहराइच अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज करने जा रहे। लोगों की बोलेरो गाड़ी गहरे खाई में पलट गई। इस हादसे में एक महिला और बुजुर्ग की मौत हो गई। जबकि तीन लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।
Balrampur Accident: बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के नरकटिया सुवावनाला के पास मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के श्रीदत्तगंज थाना के गांव बायभीट के रहने वाले तुलाराम 40 वर्ष पहले से ही घायल थे। मंगलवार परिजन उन्हें इलाज के लिए बहराइच ले जा रहे थे। बोलेरो जैसे ही नरकटिया सुवावनाला के पास पहुंची। अचानक सामने एक बाइक सवार आ गया। चालक ने उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलटकर पानी में डूबने लगी।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, 112 टीम और एसएसबी के जवान मौके पर पहुंचे गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी को जिला मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने गणेशपुर के रहने वाली प्रेमा देवी 40 वर्ष पत्नी तुलाराम और सीताराम 60 वर्ष पुत्र पारसराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं कांदभारी के रहने वाले तुलाराम और बहरैची तथा एक अन्य को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल किया।
बलरामपुर जिले के एसपी ने बताया कि मंगलवार को देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बाइक चालक को बचाने के चक्कर में बोलेरो खाई में पलट गई। सूचना पर पुलिस तथा एसएसबी के जवान भी मौके पर पहुंच गए। सभी को बाहर निकलकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टर ने एक महिला समेत दो लोगों को मृत घोषित कर दिया है । जबकि घायलों का इलाज चल रहा है।