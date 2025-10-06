बलरामपुर डीएम की बड़ी कार्रवाई, विकास कार्यों में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

पचपेड़वा विकास क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण करते जिलाधिकारी फोटो सोर्स सूचना विभाग
सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली सुधार और ग्राम पंचायतों में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने सोमवार को विकास खंड पचपेड़वा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में विभिन्न पटलों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अभिलेखों के बेहतर रखरखाव और कार्यालय परिसर की स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
डीएम पवन अग्रवाल ने ग्राम पंचायत अमरहवा और गनवरिया बगुलाहा का भ्रमण कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का भौतिक सत्यापन किया। अमरहवा में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीओ पंचायत के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। सभी पात्र परिवारों को योजनाओं से संतृप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी पचपेड़वा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
