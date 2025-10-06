बलरामपुर डीएम की बड़ी कार्रवाई, विकास कार्यों में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

डीएम पवन अग्रवाल ने ग्राम पंचायत अमरहवा और गनवरिया बगुलाहा का भ्रमण कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का भौतिक सत्यापन किया। अमरहवा में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीओ पंचायत के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। सभी पात्र परिवारों को योजनाओं से संतृप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी पचपेड़वा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।