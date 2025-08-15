Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

बलरामपुर एसपी की बड़ी कार्रवाई, एक दरोगा समेत पांच पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज

मूक बधिर से रेप के मामले में बलरामपुर एसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को इस मामले में लापरवाही पाए जाने पर पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Aug 15, 2025

Balrampur News
एसपी बलरामपुर फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट

बलरामपुर जिले में मूक- बधिर युवती से रेप के मामले में पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुल गई है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने लापरवाही पाए जाने पर एक दरोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।

बलरामपुर जिले में गोंडा रोड पर सोमवार की देर शाम ननिहाल से से लौट रही मूक बधिर युवती को एक युवक सुनसान खेत मे खीच ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस चौकी से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना को लेकर पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस एरिया में यह घटना हुई वहां पर जिले के कई जिम्मेदार अधिकारियों के आवास है। कई सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। एक वीडियो सामने आया था। जिसमें युवती डरी सहमी हुई तेज दौड़ लगा रही है। यह वीडियो एसपी आवास का बताया जा रहा है।

Gonda

पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार

मामले में भले ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। जांच में स्पष्ट हुआ कि घटना के समय रूट पर तैनात पीआरबी कर्मी, हल्का प्रभारी और बीट कांस्टेबल मौजूद थे। लेकिन सतर्कता नहीं बरती गई।

इनको किया गया लाइन हाजिर

एसपी ने लापरवाही पर उप निरीक्षक शिव कैलाश, मुख्य आरक्षी कमलेश प्रसाद, आरक्षी रजनीश कुमार, बीट आरक्षी सतीश चौरसिया और चालक होमगार्ड श्रीराम गुप्ता को लाइन हाजिर कर दिया गया।

15 Aug 2025 10:18 am

