बलरामपुर एसपी की बड़ी कार्रवाई, एक दरोगा समेत पांच पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज

बलरामपुर जिले में गोंडा रोड पर सोमवार की देर शाम ननिहाल से से लौट रही मूक बधिर युवती को एक युवक सुनसान खेत मे खीच ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस चौकी से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना को लेकर पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस एरिया में यह घटना हुई वहां पर जिले के कई जिम्मेदार अधिकारियों के आवास है। कई सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। एक वीडियो सामने आया था। जिसमें युवती डरी सहमी हुई तेज दौड़ लगा रही है। यह वीडियो एसपी आवास का बताया जा रहा है।