आयुक्त का कड़ा एक्शन, बलरामपुर में 53 सहकारी समितियां की 19 बिंदु पर होगी जांच, 3 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

खाद वितरण की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडल के विभिन्न विभागों के मण्डलीय अधिकारियों को बलरामपुर जिले की 53 सहकारी समितियों की जांच के लिए नामित किया गया है। सभी अधिकारी 19 बिंदुओं पर विस्तृत निरीक्षण करेंगे। जिसमें सहकारी समितियों में कृषकों को उर्वरक वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने। समितियां के समय से खुलने बंद होने एवं उर्वरक वितरण, स्टाक की स्थिति की जांच जैसे पहलू शामिल रहेंगे।