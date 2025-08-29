Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

आयुक्त का कड़ा एक्शन, बलरामपुर में 53 सहकारी समितियां की 19 बिंदु पर होगी जांच, 3 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

आयुक्त ने बलरामपुर जिले की 53 सहकारी समितियां की 19 बिंदु पर जांच रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि खाद वितरण व्यवस्था में किसी स्तर पर यदि गड़बड़ी हुई होगी। तो उसकी पोल इस जांच रिपोर्ट में खुल जाएगी। इसके लिए मंडलीय स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Aug 29, 2025

Gonda
आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील देवीपाटन मंडल गोंडा सोर्स पत्रिका

खाद वितरण की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडल के विभिन्न विभागों के मण्डलीय अधिकारियों को बलरामपुर जिले की 53 सहकारी समितियों की जांच के लिए नामित किया गया है। सभी अधिकारी 19 बिंदुओं पर विस्तृत निरीक्षण करेंगे। जिसमें सहकारी समितियों में कृषकों को उर्वरक वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने। समितियां के समय से खुलने बंद होने एवं उर्वरक वितरण, स्टाक की स्थिति की जांच जैसे पहलू शामिल रहेंगे।

खाद्य वितरण की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सभी नामित अधिकारी 30 अगस्त को अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता को सौंपेंगे। तत्पश्चात, सभी रिपोर्टें देवीपाटन मंडल आयुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी।

ये भी पढ़ें

सीमा पार साजिश? यूपी के तीन जिलों में तेजी से बढ़ी एक समुदाय की आबादी, एजेंसियां सतर्क विदेशी फंडिंग पर नजर
बहराइच
UP Rains

ये अधिकारी करेंगे सहकारी समितियों की जांच

इस जांच अभियान में उपायुक्त खाद्य, उपनिदेशक पंचायत, अपर निदेशक पशुपालन, संयुक्त निदेशक उद्योग, उप श्रमायुक्त, उपनिदेशक समाज कल्याण, उप गन्ना आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, अधीक्षण अभियंता नलकूप, उपनिदेशक दिव्यांगजन कल्याण, उपनिदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उपनिदेशक उद्यान, अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज, अधीक्षण अभियंता जल निगम ग्रामीण, संभागीय खाद्य नियंत्रक, क्षेत्रीय खादी ग्रामद्योग अधिकारी, उपनिदेशक मंडी निर्माण, उप मुख्य परवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक कृषि एवं अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं।

आयुक्त बोले- जांच निष्पक्ष होनी चाहिए लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई

मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / आयुक्त का कड़ा एक्शन, बलरामपुर में 53 सहकारी समितियां की 19 बिंदु पर होगी जांच, 3 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.