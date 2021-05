कोरोना संक्रमित न घबराएं, जानें घर बैठे कब खानी है कौन सी दवा, डॉक्टरों ने दी सलाह

Corona update in up - medicines for corona treatment. स्वास्थ्य विभाग ने आग्रह किया है कि होम आइसोलेशन में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सही तरीके से दवाएं लें।

बलरामपुर. Corona update in up - medicines for corona treatment. कोरोना वायरस (coronavirus in up) का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग सही उपचार के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के लक्षण वाले या कम लक्षण वाले व्यक्तियों को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में सही तरीके से दवाओं को लेकर कोरोना को हराने के लिए चिकित्सकीय सलाह जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने आग्रह किया है कि होम आइसोलेशन में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सही तरीके से दवाएं लें।

जानें कब खानी है कौन सी दवा-

सीएमओ डा. वी.बी. सिंह ने बताया यदि मरीज का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है तो बुखार होने पर पैरासिटामॉल की 650 एमजी (Paracetamol 650 MG) की एक टेबलेट दिन में तीन बार लेनी है। बुखार नहीं होने की स्थिति में पैरासिटामॉल नहीं लेनी है।

- आइवेर्मेक्टिन की 12 एमजी (Ivermectin 12 mg) की एक गोली वयस्क व्यक्तियों को दिन में एक बार रात के खाने के दो घंटे बाद खानी है। इसका सेवन पांच दिन तक करना है। गर्भवती, धात्री महिलाओं और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह दवा नहीं खानी है।

- कैप्सूल डोक्सीसाइक्लिन 100 एमजी (Doxycycline 100 MG) का सेवन दिन में दो बार करना है अथवा एजिथ्रोमायसिन की 500 मिग्रा (Azithromycin 500 mg) की एक गोली पांच दिन तक वयस्क व्यक्तियों को लेनी है। गर्भवती, धात्री और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस दवा का सेवन नहीं करना है।

- यदि डोक्सीसाइक्लिन पांच दिन खाने के बाद भी बुखार रहता है तो कोरोना पॉजिटिव आने के छठे दिन से एजिथ्रोमायसिन (Azithromycin) की गोली पांच दिन तक लेनी है, लेकिन ऐसी स्थिति में डाक्टर से सलाह जरूर लें।

- इन दवाओं के साथ विटामिन सी की 500 मिलीग्राम (Vitamin C 500 mg) की एक गोली दिन में तीन बार, जिंक की 50 मिलीग्राम (Zinc 50 mg) की एक गोली दिन में दो बार और विटामिन बी काम्प्लेक्स (Vitamin B complex) की एक गोली दिन में एक बार दस दिन तक खानी है। इसके आलावा विटामिन डी थ्री 60,000 यूनिट हर सप्ताह में एक बार दूध या पानी के साथ खानी है।

गाइड लाइन के तहत बताई गई दवाओं का सेवन करें-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विजय बहादुर सिंह ने बुधवार को बताया कि कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर घबराएं नहीं, गाइड लाइन के तहत बताई गई दवाओं का सेवन करें, इससे जल्द लाभ मिलेगा। जिन लोगों में कोविड के लक्षण हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। वह रिपोर्ट का इंतेजार करने के बजाय दवाओं का सेवन कर सकते हैं जिससे इलाज में देरी नहीं होगी। एसीएमओ डा. बी.पी. सिंह ने बताया कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से नींचे है और सामान्य लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मरीजों को एल-1 कोविड अस्पताल में रखा जा रहा है। होम आइसोलेशन में मरीज का तापमान, ऑक्सीजन लेवल और ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में तीन बार जांचा जाना चाहिए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के प्रारंभिक जांच के दसवें दिन या भर्ती होने के सातवें दिन डिस्चार्ज किया जाएगा। रोगी को उसके बाद घर में सात दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा।

वर्तमान हालात में स्वास्थ्य विभाग की सलाह

एसीएमओ डा. ए.के. सिंद्यल ने बताया कि होम आइसोलेशन वाले मरीज दवाओं के नियमित सेवन के साथ दिन में 3-4 लीटर पानी पीयें। दिन में कम से कम 3 बार भाप लें। 8 घंटे सोयें 45 मिनट तक व्यायाम करें समय-समय पर ऑक्सीजन का स्तर चेक करते रहें। यदि ऑक्सीजन का स्तर 95 प्रतिशत से नीचे जाता है तो डॉक्टर से सलाह लें। होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति व लक्षण युक्त व्यक्ति, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें। अलग कक्ष में रहें तथा अलग शौचालय का प्रयोग करें। समय समय पर अपने ऑक्सीजन स्तर की जांच करते रहें।