बलरामपुर में पूर्व प्रधान के भाई की हत्या, चोर समझ शिक्षक ने पीट-पीटकर ले ली जान

कोतवाली देहात क्षेत्र के सदर तहसील के सामने स्थित न्यू कॉलोनी में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया। जब बेलवा सुल्तानजोत गांव के पूर्व प्रधान बब्बू के भाई डब्बू की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक डब्बू सुबह घर से निकला था, कुछ ही देर बाद परिवार को उसकी मौत की सूचना मिली। पूर्व प्रधान बब्बू ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि न्यू कॉलोनी के रहने वाले एक शिक्षक ने सुबह करीब छह बजे उनके भाई को पकड़ लिया। आरोप है कि उसने पहले गमछे से गला दबाया और उसके बाद बुरी तरह पीटा। इस दौरान डब्बू लोगों से गुहार लगाता रहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी शिक्षक ने डब्बू को चोरी के शक में पकड़ा था। आरोप है कि वह कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की लोहे की पाइप निकालकर ले जा रहा था। इस पर शिक्षक ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और मारपीट शुरू कर दी।