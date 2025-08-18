बलरामपुर में पूर्व प्रधान के भाई की हत्या, चोर समझ शिक्षक ने पीट-पीटकर ले ली जान

बलरामपुर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहां चोर बताकर पूर्व प्रधान के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले एक शिक्षक ने पहले गमछे से गला दबाया और फिर पीट-पीटकर उसकी जान ले ली। जबकि मृतक आखिरी वक्त तक हाथ जोड़कर पुलिस के हवाले करने की गुहार लगाता रहा।
कोतवाली देहात क्षेत्र के सदर तहसील के सामने स्थित न्यू कॉलोनी में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया। जब बेलवा सुल्तानजोत गांव के पूर्व प्रधान बब्बू के भाई डब्बू की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक डब्बू सुबह घर से निकला था, कुछ ही देर बाद परिवार को उसकी मौत की सूचना मिली। पूर्व प्रधान बब्बू ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि न्यू कॉलोनी के रहने वाले एक शिक्षक ने सुबह करीब छह बजे उनके भाई को पकड़ लिया। आरोप है कि उसने पहले गमछे से गला दबाया और उसके बाद बुरी तरह पीटा। इस दौरान डब्बू लोगों से गुहार लगाता रहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी शिक्षक ने डब्बू को चोरी के शक में पकड़ा था। आरोप है कि वह कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की लोहे की पाइप निकालकर ले जा रहा था। इस पर शिक्षक ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और मारपीट शुरू कर दी।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक बृजानंद सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या चोरी की वारदात को लेकर हुआ विवाद।
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि श्याम विहार कॉलोनी में एक युवक मृत अवस्था में पाया गया है।
प्रथम दृष्टया जांच से पता चला कि वह व्यक्ति नशे का आदी था। जोकि रात में एक व्यक्ति के घर में घुस गया था। आहट पाकर घर के लोग जग गए तथा उसको पकड़ लिया गया तथा उसकी मृत्यु हो गई है। शव के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शांति व्यवस्था स्थापित है। पुलिस द्वारा घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।