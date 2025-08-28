Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

बलरामपुर में सशस्त्र सीमा बल 220 वीं एलआईए की बैठक बनी रणनीति,एजेंसियां सतर्क

भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल 220 वीं प्रमुख खुफिया एजेंसी LIA की बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की गई। एजेंसियां को सतर्क किया गया है।

बलरामपुर

Mahendra Tiwari

Aug 28, 2025

Balrampur
बैठक करते आयुक्त फोटो सोर्स सूचना विभाग

बलरामपुर जिले में बुधवार को 9वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बलरामपुर में 220वीं सेक्टर स्तरीय एल.आई.ए. (LIA) समन्वय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में आयुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील, सशस्त्र सीमा बल उप महानिरीक्षक मुन्ना सिंह व विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।

समन्वय बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। तथा उन पर हुई प्रगति का आकलन किया गया। इसके बाद नेपाल की राजनीतिक स्थिति और भारत-नेपाल सीमा पर चीन की गतिविधियों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। मानव तस्करी के हाल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने इन पर प्रभावी रोकथाम की रणनीति बनाई। साथ ही एनसीबी, डीआरआई, पुलिस, कस्टम और एसएसबी द्वारा पकड़े गए मामलों से प्राप्त सुरागों को साझा किया गया। एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट्स के आधार पर भविष्य की कार्ययोजना पर सहमति बनी।

ये भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से रेल यातायात बाधित, कई ट्रेनें रद्द और रूट बदले
मेरठ
Meerut

कट्टरपंथी गतिविधियों पर पैनी नजर

कट्टरपंथी गतिविधियों पर चर्चा करते हुए खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। तथा ऐसी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने पर बल दिया गया। बैठक में विभिन्न एजेंसियों को ठोस कार्ययोजनाओं का दायित्व सौंपा गया। ताकि कार्रवाई समयबद्ध और प्रभावी हो सके। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि इस समन्वय बैठक से सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बलरामपुर में सशस्त्र सीमा बल 220 वीं एलआईए की बैठक बनी रणनीति,एजेंसियां सतर्क

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.