एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर लखनऊ- बहराइच और सीतापुर में खोले तीन अस्पताल

डॉ. जावेद ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि वह इस समय नीट-पीजी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कभी इन अस्पतालों से जुड़ाव नहीं रखा। जांच पूरी होने पर सीएमओ ने तीनों संस्थानों के पंजीकरण निरस्त कर दिए। लेकिन इसके बाद आरोपियों ने उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। 7 जुलाई 2025 को कुछ लोगों ने पचपेड़वा पहुंचकर डॉक्टर पर दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मो. रजा, डॉ. आवेश, डॉ. फरहीन, मो. शफीक, हस्मान और कारी कदीर के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दस्तावेज सीज कर जांच शुरू कर दी है। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अस्पतालों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है।