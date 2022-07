इस बैंक के खाताधारकों की जमा पूंजी के साथ हुई हेर-फेर, बैंक में बड़ा घोटाला

Bank Scam: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बैंक खाताधारियों को बड़ा झटका लगा। अफसरों की घालमेल में करोड़ों की जमा पूंजी में घोटाला कर दिया।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले ओरन की जिला सहकारी बैंक शाखा में करीब पांच सौ खाता धारकों के खातों से करोड़ो रुपये की हेराफेरी हो गई। पूंजी में गोलमाल करने वाले पांच आरोपियों को धारा 68 के तहत चित्रकूट धाम मंडल के उपायुक्त व उप निबंधक ने नोटिस जारी कर अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुनवाई के लिए तलब किया है। डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक की ओरन शाखा में वर्ष 2012 से 2018 के मध्य कैशियर और शाखा प्रबंधकों ने खाताधारकों के खातों से लगभग सवा पांच करोड़ की हेराफेरी की है।

