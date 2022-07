सर्फेक्टेंट, वह दोस्त जो आपकी स्किन की मासूमियत को रखेगा बरकरार, पर्यावरण का भी पूरा ख्याल

UP News: राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने गन्ने की खोई से सर्फेक्टेंट तैयार किया। ये स्किन को न केवल जवां बरकार रखेगा बल्कि पर्यावरण को भी बचाएगा।

कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर और डिटर्जेंट में विशेष गैर-आयनिक सर्फैक्टेंट का प्रयोग किया जाए तो यह न तो त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा और न ही वातावरण को। यह बायोडिग्रेडेबल होने के साथ पर्यावरण और स्किन फ्रेंडली भी है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) के वैज्ञानिकों ने दो साल की लंबी रिसर्च के बाद गन्ने की खोई से बने विशेष सर्फैक्टेंट को खोजा है। इसका पेटेंट संस्थान की सीनियर रिसर्च फेलो अनुष्का अग्रवाल कनोडिया और वैज्ञानिक डॉ. विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव को दो दिन पहले मिला है। सर्फैक्टेंट की कीमत बाजार से करीब तीन गुना कम होगी।

Surfactant keeps your Skin Young made by Sugarcane Bagasse Environmental Friendly