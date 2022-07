दवा इंडस्ट्री में नंबर वन बनेगा यूपी, उद्यमियों के साथ मुख्य सचिव ने बनाया ये प्लान

UP News: उत्तर प्रदेश अब दवा इंडस्ट्री का एक हब बनेगा। हर रोग की दवा अब यहां मिलेगी। इसके लिए बड़े स्तर कार्य योजनाएं बन रही हैं।

एमएसएमई दवा इंडस्ट्री को बचाने के लिए शासन स्तर से कवायद शुरू हो गई है। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ दवा उद्यमियों की मुलाकात के बाद गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रेश भार्गव और महामंत्री अतुल सेठ के साथ बैठक की। उद्यमियों ने कहा कि आपसे मुलाकात के बाद ड्रग विभाग के अधिकारियों का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि उत्पीड़न नहीं होगा। दवा उद्योग शासन की प्राथमिकता की सूची में रहेगा और उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य यूपी बने, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

UP become number one in pharmaceutical industry Chief Secretary made plan