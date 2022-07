सोशल मीडिया पर वायरल हुआ CM Yogi का वीडियो, नंदी बैल से कुछ ऐसे बतियाते आए नजर

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में सीएम योगी...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में बनी गौशाला पहुंचे। बता दें कि योगी मंदिर दर्शन के बाद गौशाले में जरूर जाते हैं। गायों के ऊपर हाथ सहलाने के साथ साथ गायों को चारा भी खिलाते हैं। खास बात ये है कि गायें भी उनकी आवाज सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बाहर निकलती हैं। गुरुवार को इसी गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिसमें मुख्यमंत्री योगी नंदी बैल से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

