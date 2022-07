IIT Kanpur: श्रद्धालुओं को फोन पर मिलेगा मौसम अपडेट, अब उत्तराखंड त्रासदी जैसी घटनाओं में बच सकेगी जान

Weather Alert: अब उत्तराखंड और केदारनाथ जैसी त्रासदी से लोगों को बचाया जा सकेगा। इसके लिए उत्तराखंड में वेदर फोरकास्ट सिस्टम लगाया गया, जो फोन में पल पल की अपडेट देगा।

अब केदारनाथ हो या अमरनाथ, सभी जगह मौसम के पल-पल की जानकारी आपको आपके फोन मे मिल सकेगी। इसका फायदा ये होगा कि मौसम की वजह से होने वाली त्रासदी से बचा जा सकेगा। ऐसे जीवन रक्षक उपकरण को तैयार किया है आईआईटी कानपुर ने। ये ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है, जो आपके पल-पल के मौसम के विषय में बताता रहेगा। धीरे-धीरे इसे उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर लगाया जा रहा हैय़

Devotees get weather updates on phone lives saved in incidents like Uttarakhand tragedy