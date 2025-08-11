कस्तूरबा गांधी विद्यालय की रीलबाज महिला टीचर, इंस्टा…फेसबुक पर अपलोड करते ही फंसी, BSA ने दिए यह आदेश; VIDEO

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की एक शिक्षिका ने शिक्षण कार्य के दौरान ही एक रील बनाई। यह रील फिल्मी गानों पर आधारित थी। जैसे ही इस रील को शिक्षिका ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया तो रील वायरल हो गई। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षिका पढ़ाई के समय फिल्मी गानों पर रील बनाते हुए दिखाई दे रही है।
वीडियो के वायरल होने के बाद भी शिक्षा अधिकारियों की ओर से शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
जसपुरा ब्लॉक मुख्यालय स्थित इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक लगभग सौ छात्राएं पढ़ाई करती हैं, जबकि 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। उच्च कक्षाओं की ये बालिकाएं पास के मधुसूदनदास इंटर कॉलेज में अध्ययन करती हैं। कुछ दिन पहले विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षिका ने बरामदे और कक्षाओं के बीच वीडियो रिकॉर्ड किया, जहां छात्राएं मौजूद थीं और बाद में यह वीडियो इंस्टाग्राम-फेसबुक और फेसबुक पर अपलोड कर दिया।