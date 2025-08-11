11 अगस्त 2025,

बांदा

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की रीलबाज महिला टीचर, इंस्टा…फेसबुक पर अपलोड करते ही फंसी, BSA ने दिए यह आदेश; VIDEO

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की एक शिक्षिका ने शिक्षण कार्य के दौरान ही एक रील बनाई। यह रील फिल्मी गानों पर आधारित थी। जैसे ही इस रील को शिक्षिका ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया तो रील वायरल हो गई।

बांदा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 11, 2025

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की महिला टीचर ने बनाई रील, PC -एक्स।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की एक शिक्षिका ने शिक्षण कार्य के दौरान ही एक रील बनाई। यह रील फिल्मी गानों पर आधारित थी। जैसे ही इस रील को शिक्षिका ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया तो रील वायरल हो गई। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षिका पढ़ाई के समय फिल्मी गानों पर रील बनाते हुए दिखाई दे रही है।

वीडियो के वायरल होने के बाद भी शिक्षा अधिकारियों की ओर से शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

Published on:

11 Aug 2025 04:28 pm

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की रीलबाज महिला टीचर, इंस्टा…फेसबुक पर अपलोड करते ही फंसी, BSA ने दिए यह आदेश; VIDEO

