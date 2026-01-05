5 जनवरी 2026,

‘चित्र संते’ राज्य की सांस्कृतिक पहचान: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

सरकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को समर्पित संग्रहालयों की मांग सामने आई है और सरकार ऐसे प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 05, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में यह आठवीं बार है जब वे कला मेले में शामिल हुए हैं।

चित्रा संते में पेंटिंग, कैरिकेचर, मिट्टी के बर्तन, स्केच, पोस्टकार्ड, आभूषण, सिक्के सहित रचनात्मक कलाकृतियों की व्यापक श्रृंखला प्रदर्शित की गई।

- कुमारकृपा रोड पर चित्रकला मेले का आयोजन

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने रविवार को कहा कि कला राज्य की संस्कृति को दिखाने वाले आईने की तरह है और चित्र संते कलाकारों तथा कला प्रेमियों दोनों के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। वह कुमार कृपा रोड स्थित कर्नाटक चित्रकला परिषद परिसर में आयोजित चित्र संते के 23वें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में यह आठवीं बार है जब वे कला मेले में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चित्रकला परिषद पिछले 60 वर्षों से कलाकारों को प्रोत्साहन देने, उनके कार्यों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए निरंतर अवसर उपलब्ध कराती आ रही है। चित्र संते अब अपने 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसमें देश के 22 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार भाग ले रहे हैं, जो इसकी बढ़ती राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है।

उपलब्धियां हासिल करने वालों को समर्पित संग्रहालय

सरकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालों को समर्पित संग्रहालयों की मांग सामने आई है और सरकार ऐसे प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चित्र संते की थीम पर्यावरण पर आधारित है।

वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य Karnataka सरकार ने हर साल तीन से पांच करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। आदर्श रूप से किसी भी क्षेत्र का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए, जबकि कर्नाटक में वर्तमान में यह लगभग 20 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

पर्यावरणविद् सालुमरादा तिम्मक्का का अनुकरण करें

पर्यावरणविद् सालुमरादा तिम्मक्का का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों से उनका अनुकरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तव में उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं, तो सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए।

कलाकारों और दर्शकों को करीब लाता है चित्र संते

चित्रा संते में पेंटिंग, कैरिकेचर, मिट्टी के बर्तन, स्केच, पोस्टकार्ड, आभूषण, सिक्के सहित रचनात्मक कलाकृतियों की व्यापक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। देश भर से आए कलाकारों ने दर्शकों से संवाद किया और अपनी कलाकृतियों के पीछे की कहानियां व तकनीकें साझा कीं, जिससे कला और समाज के बीच की दूरी और कम होती दिखी। भारी संख्या में लोग मेले में शामिल हुए और कलाकृतियों की खरीदारी की।

Published on:

05 Jan 2026 07:18 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / 'चित्र संते' राज्य की सांस्कृतिक पहचान: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

बैंगलोर

कर्नाटक

