‘चित्र संते’ राज्य की सांस्कृतिक पहचान: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में यह आठवीं बार है जब वे कला मेले में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चित्रकला परिषद पिछले 60 वर्षों से कलाकारों को प्रोत्साहन देने, उनके कार्यों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए निरंतर अवसर उपलब्ध कराती आ रही है। चित्र संते अब अपने 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसमें देश के 22 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार भाग ले रहे हैं, जो इसकी बढ़ती राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है।

