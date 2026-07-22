मैसूरु: बंद मकान में मिले एक ही परिवार के 4 शव, दो बेटियों और पत्नी के मुंह पर मिली टेप, मिला सुसाइड नोट

मृतकों की पहचान हरीश (42), उनकी पत्नी निष्ठा (34) तथा बेटियों निक्षा (12) और रक्षा (8) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर को घटना की जानकारी मिली थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो मकान की पहली मंजिल पर हरीश का शव फंदे से लटका मिला। वहीं ग्राउंड फ्लोर के कमरे में बेड पर पत्नी और दोनों बेटियों के शव पड़े थे। तीनों के चेहरे और मुंह पर एडहेसिव (चिपकने वाली) टेप लगी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि मुंह पर टेप चिपकाकर दम घोंटने से उनकी मौत हुई है। हालांकि, मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।