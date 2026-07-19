बेंगलुरु लॉ स्टूडेंट मर्डर केस: प्रेम प्रसंग ही नहीं, 5 लाख रुपये का विवाद भी बना हत्या की वजह, जांच में बड़ा खुलासा

Bengaluru Law College Student Case: बेंगलुरु में लॉ कॉलेज की छात्रा अमृता के मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में जहां मामला प्रेम प्रसंग और शादी के प्रस्ताव से जुड़ा माना जा रहा था, वहीं अब पुलिस जांच में 5 लाख रुपये के वित्तीय विवाद का एंगल भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध टूटने और पैसों के विवाद ने मिलकर इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया।