40 फीट की ऊंचाई से गिरा पर्यटक, अब सवाल जिपलाइन पर नहीं; सुरक्षा सिस्टम पर

हादसे का शिकार हुए विजयपुरा निवासी कुबेर सुरपुर उस समय जिपलाइन राइड का आनंद ले रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही कथित तौर पर जिपलाइन का सेफ्टी लॉक फेल हो गया। हवा में लटके कुबेर अचानक नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके हाथ-पैरों में कई फ्रैक्चर हुए हैं, साथ ही नसों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है।