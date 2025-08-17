निसार उपग्रह का विशाल एंटीना रिफ्लेक्टर पृथ्वी की कक्षा में हुआ ‘ब्लूम’

दोहरी राडार प्रणाली वाले विश्व के इस पहले उपग्रह की प्रमुख विशेषताओं में से एक 30 फुट (9 मीटर) के बूम पर लगा विशाल 39 फुट (12 मीटर) का एंटीना रिफ्लेक्टर है। यह रिफ्लेक्टर सोने की परत चढ़ी तार की जाली से बना है। उपग्रह के ऊपर एक छोटी सी जगह में फिट करने के लिए इसे मोडक़र रखा गया था। उपग्रह के प्रक्षेपण के 17 दिन बाद एक जटिल प्रक्रिया के जरिए इसे कई चरणों में तैनात किया गया। मोडक़र रखा गया एंटीना तैनाती के समय फैलकर किसी फोल्डिंग कैप चेयर की भांति अपनी जगह लॉक हो गया। एंटीना रिफ्लेक्टर तैनाती की इस प्रक्रिया का ब्लूम कहा जाता है। पृथ्वी की निचली कक्षा में नासा के किसी भी मिशन के लिए तैनात किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर है। दोहरी राडार प्रणाली वाले निसार उपग्रह में इसरो निर्मित एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार और नासा के एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार को यह एंटीना रिफ्लेक्टर सपोर्ट करेगा। दोनों बैंड के माइक्रोवेव संकेतों को यह धरती पर भेजेगा और धरती से भेजे गए संकेतों को वापस हासिल करेगा।