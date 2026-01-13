राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को फिर प्रस्ताव भेजेगी सरकार

चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार, अब रामनगर की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। रामनगर में बन रहे राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए परिसर का लगभग आधा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष काम अगले छह से सात महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, जिला अस्पताल में करीब 300 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है, जो एनएमसी के मानकों के अनुरूप मानी जाती है।