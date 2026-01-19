वीर गाथा प्रतियोगिता में दो छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल

रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब 1.92 करोड़ छात्रों ने भाग लिया था।कक्षा 10 की छात्रा जायना शेख को शॉर्ट वीडियो मेकिंग श्रेणी में शीर्ष 100 में चुना गया है। उनका वीडियो नागालैंड Nagaland की स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदिनल्यू पामई के जीवन और योगदान पर आधारित है। वहीं, कक्षा 7 की छात्रा सानवी यारगोप्पा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृति/पेंटिंग के माध्यम से भारत के वीर नायकों की भावना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर शीर्ष 100 में जगह बनाई।