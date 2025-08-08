बांसवाड़ा में ट्रोला पलटा, मार्बल के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत, 4 घायल

बांसवाड़ा। बांसवाड़ा-डूंगरपुर मार्ग पर कूपड़ा विजवा माता मंदिर के पास शनिवार दोपहर करीब 2 बजे मार्बल स्लेब से भरा ट्रोला पलट गया। दुर्घटना में ट्रोलों में सवार 4 मजूदरों की मौत हो गई। चालक सहित चार अन्य मजदूर गंभीर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ट्रोला बांसवाड़ा से तलवाड़ा जा रहा था। रास्ते में संकरे पुल पर अन्य वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रोला पलट गया। ट्रक में सवार मजदूर मार्बल स्लेब के नीचे दब गए।