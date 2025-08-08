बांसवाड़ा में ट्रोला पलटा, मार्बल के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत, 4 घायल

बांसवाड़ा। बांसवाड़ा-डूंगरपुर मार्ग पर कूपड़ा विजवा माता मंदिर के पास शनिवार दोपहर करीब 2 बजे मार्बल स्लेब से भरा ट्रोला पलट गया। दुर्घटना में ट्रोलों में सवार 4 मजूदरों की मौत हो गई। चालक सहित चार अन्य मजदूर गंभीर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ट्रोला बांसवाड़ा से तलवाड़ा जा रहा था। रास्ते में संकरे पुल पर अन्य वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रोला पलट गया। ट्रक में सवार मजदूर मार्बल स्लेब के नीचे दब गए।
आस-पास के लोगों ने मार्बल स्लेब हटाकर घायलों को निकाला और एमजी अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान निचला घंटाला निवासी कैलाश पुत्र कालू चरपोटा, अनिल पुत्र हकरू चरपोटा , अजय पुत्र लक्ष्मण निनामा की मौत हो गई।
इधर, हरीश पुत्र प्रभुलाल को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। गंभीर घायल वाहन चालक निचला घंटाला निवासी रामा पुत्र भीमजी चरपोटा, राजू पुत्र रमेश चरपोटा एवं जीवणा पुत्र कालू , घाटे की नाल निवासी दिलीप पुत्र प्रभुलाल को एमजी चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। सदर पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल दिलीप और मृतक हरीश दोनों भाई हैं। मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं।