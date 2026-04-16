Akha Teej : आखातीज का अबूझ मुहूर्त, सावों को लेकर बांसवाड़ा के बाजार में उमड़ी भीड़, व्यापारियों के चेहरे भी खिले

Akha Teej : आखातीज पर सावों के अबूझ मुहूर्त को लेकर शहर के बाजार एक बार फिर गुले गुलजार हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दूल्हा-दुल्हन अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों में पहुंच रहे हैं तथा शादी से जुड़ी सामग्री की मोल-भाव कर खरीदारी कर रहे हैं। होली के बाद लंबे समय से सुस्त पड़े बाजार और बाजारों में अपेक्षाकृत कम ग्राहकी होने से परेशान दिख रहे व्यापारियों के चेहरे भी बाजार में रंगत को देखकर खिलखिला गए हैं। व्यापारी आस जगा रहे हैं खरीदारी का दौर पूरा अप्रैल माह तक चलेगा।