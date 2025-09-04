Mahi Dam : राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े माही बांध के सभी 16 गेट खोले, जानें गेट खुलने के कुछ खास मौके

बांसवाड़ा। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर सभी 16 गेट इस सीजन में पहली बार गुरुवार दोपहर 2 बजे खोल दिए गए। दोपहर छह गेट 4 मीटर, छह गेट साढ़े तीन मीटर तथा चार गेट दो-दो मीटर खुले। उस वक्त 2,82816 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी और इतना ही पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन शाम तक आवक घटकर 170613 क्यूसेक रह गई, तो सभी 16 गेट दो-दो मीटर खुले रखे गए। गौरतलब है कि जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते बांध लबालब होने से गत 20 अगस्त को गेट खोलने पड़े थे।