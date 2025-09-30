Rajasthan: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या, दृश्य देख ग्रामीणों के उड़े होश, लूट की आशंका

मंगलवार सुबह एक युवक दूध देने के लिए कलावती के घर पहुंचा। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गेट खुला होने पर उसे शक हुआ और उसने ग्रामीणों को बुलाया। लोगों ने घर में पहुंचे तो रसोईघर की फर्श पर कलावती का शव खून से लथपथ पड़ा था। महिला का सिर धड़ से अलग होकर क्षत-विक्षत हालत में पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए।