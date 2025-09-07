‘तू हिंदू से ईसाई बन जा… फायदा दिलाएंगे’, राजस्थान में एक परिवार से जबरन धर्मांतरण का प्रयास; मामला दर्ज

शुरुआती जांच से पुलिस को पता चला कि आरोपी हरसिंग परिवादी का काका है और पहले से धर्म बदल चुका है। उसके साथ आए लोग केरल के हैं। उनमें एक शिक्षण संस्था का प्राचार्य है, जो वहां छुट्टियां होने पर परिवार के सथ घूमने निकला था। दाहोद पहुंचने के बाद आगे वाघा बॉर्डर जाना था, लेकिन बारिश ज्यादा होने से रुकना पड़ा। इस बीच, झालोद में वह अपने संपर्क के व्यक्ति के यहां ठहरे तो वह भुट्टे खिलाने की बात कहकर यहां हरसिंग के घर लाया। गांव में प्रार्थना आदि गतिविधियों से अजनबी लोगों की गतिविधियों पर शंका बढ़ी। फिर अविवाहित कालूराम के घर जाकर धर्मांतरण की पेशकश से विवाद उठा।