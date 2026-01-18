Banswara Crime : अंधेरे में फेंका था भ्रूण, राज खुला तो कहानी सुनकर सब चौंक गए, आरोपी युवती गिरफ्तार

सीआई बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि 15 जनवरी को सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि कंधारवाडी मस्जिद के पास नवजात नाली में पड़ा है। टीम पहुंची तो यहां सड़क किनारे कंधारवाड़ी निवासी प्रीतम तेली के मकान के पास नाली के अन्दर काले कपड़े में लिपटा भ्रूण मिला। मौका कार्रवाई के बाद करीब 5 माह के भ्रूण को महात्मा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस संबंध में केस दर्ज कर तकीकात की गई तो मामला जन्म छिपाने की नियत से भ्रूण फेंकने का प्रतीत हुआ।