बांसवाड़ा

Banswara Crime : अंधेरे में फेंका था भ्रूण, राज खुला तो कहानी सुनकर सब चौंक गए, आरोपी युवती गिरफ्तार

Banswara Crime : बांसवाड़ा शहर के तेलीवाड़ा मोहल्ले की नाली में 2 दिन पहले मिले भ्रूण पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज मामले का खुलासा हो गया है। जब राज खुला तो कहानी सुनकर सब चौंक गए। आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 18, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

Banswara Crime : बांसवाड़ा शहर के तेलीवाड़ा मोहल्ले की नाली में 2 दिन पहले मिले भ्रूण पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज मामले का खुलासा हो गया है। यह वारदात अविवाहित युवती ने प्री-मेच्योर डिलीवरी होने पर सही तरीके से निस्तारण के दौरान मामला जगजाहिर होने के भय से की थी। मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है।

सीआई बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि 15 जनवरी को सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि कंधारवाडी मस्जिद के पास नवजात नाली में पड़ा है। टीम पहुंची तो यहां सड़क किनारे कंधारवाड़ी निवासी प्रीतम तेली के मकान के पास नाली के अन्दर काले कपड़े में लिपटा भ्रूण मिला। मौका कार्रवाई के बाद करीब 5 माह के भ्रूण को महात्मा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस संबंध में केस दर्ज कर तकीकात की गई तो मामला जन्म छिपाने की नियत से भ्रूण फेंकने का प्रतीत हुआ।

किराएदार युवती को डिटेन कर पूछताछ की

इस पर आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जिस मकान की सीढ़ियों के नीचे नाली में भ्रूण मिला, उसी से निकलकर एक युवती सुबह भ्रूण फेंकती दिखी। इस पर मकान में बतौर किराएदार रह रही युवती को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने यह हरकत कबूल की। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई दल में प्रशिक्षु आईपीएस सुहासी जैन, कांस्टेबल अरविंद, तिलकसिंह, कालिका पेट्रोलिंग टीम की कांस्टेल गंगा भी शामिल रहे।

उदयपुर में हुआ प्रेम, फिर ब्रेकअप पर ठहर गया गर्भ

शुरुआती पूछताछ में दानपुर क्षेत्र की आरोपी युवती ने बताया कि वह यहां कमरा किराए लेकर पढ़ रही है। कुछ माह पूर्व वह परीक्षा देने उदयपुर गई तो वहां एक युवक से संपर्क के बाद प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। युवक बांसवाड़ा भी आया और साथ भी रहा। बाद में पता चला कि वह शराबी है। इस पर उसने ब्रेकअप कर दिया।

उसके उपरांत हाल ही उसके गर्भ ठहरने की जानकारी हुई। परिजनों को बता नहीं सकती थी। इसलिए उसने खामोशी से इंतजार किया और प्री-मेच्योर डिलेवरी पर भ्रूण नाली में फेंक दिया।

Published on:

18 Jan 2026 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : अंधेरे में फेंका था भ्रूण, राज खुला तो कहानी सुनकर सब चौंक गए, आरोपी युवती गिरफ्तार

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

