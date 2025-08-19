Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Crime : नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण, कोर्ट ने दी 20 साल की कड़ी कैद

Banswara Crime : बांसवाड़ा में खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने गई एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 19, 2025

Banswara Crime Minor school girl kidnapped and sexually abused court gives 20 years rigorous imprisonment
ग्राफिक्स फाइल फोटो पत्रिका

Banswara Crime : बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने दूसरे गांव गई एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण करने के तीन साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 दिसंबर, 2022 को हुई अपहरण की वारदात को लेकर पीड़िता के भाई ने 7 दिसंबर को कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गई उसकी नाबालिग बहन को खेल कर अपने ठहराव स्थल पर लौटते समय घाटा निवासी अंकेश पुत्र भूरजी अपने साथी की मदद से अपहरण कर ले गया।

परिवादी ने जांच और कानूनी कार्रवाई का किया आग्रह

इसकी जानकारी पीटीआई ने दी तो परिजनों ने अंकेश के घर की जानकारी जुटाकर उसके पिता से संपर्क किया। तब उन्होंने बताया कि अंकेश किसी लड़की को लेकर रात को आया था। सुबह उसे लेकर कहां गया, पता नहीं है। बहन के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए परिवादी ने जांच और कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Crime : मामी-भांजा आत्महत्या केस पर बड़ा खुलासा, ‘देवर की मुझ पर गंदी नजर थी’, एक दावे ने पलट दी पूरी कहानी
भरतपुर
Bharatpur Aunt Nephew Suicide Big Disclosure Devar had dirty intentions towards me one claim turned whole story upside down

यौन शोषण की पुष्टि, आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने तहकीकात कर नाबालिग को दस्तयाब किया। पूछताछ और मेडिकल मुआयने से नाबालिग को बंधक रखकर यौन शोषण की पुष्टि पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी और आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया

प्रकरण में 24 फरवरी, 2023 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से 19 गवाह और दो दर्जन से ज्यादा प्रदर्श पेश किए गए। अंतिम बहस के बाद मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने पाया कि आरोपी ने अपहरण उपरांत बंधक रखकर एकाधिक बार नाबालिग का यौन शोषण किया, इसलिए उसे भादसं की धारा 376 (2) (एन) के मुकाबले पॉक्सो एक्ट 5 (ठ)/6 के प्रावधान अनुसार अधिक सजा न्यायोचित है।

दोषी को 20 वर्ष जेल व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा

कोर्ट ने आरोपी अंकेश को अन्य धाराओं में एक से पांच साल की सजा के साथ पोक्सो एक्ट की अधिकतम 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।

ये भी पढ़ें

Panchayat Elections Update : पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया बड़ा झटका
जयपुर
Rajasthan High Court gave a big blow to State government for Panchayat Elections Postponing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण, कोर्ट ने दी 20 साल की कड़ी कैद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.