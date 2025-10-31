Banswara Crime : लूट का 24 घंटे में खुलासा, पुलिस की इस ट्रिक के सामने फेल हो गई झूठी कहानी, आरोपी ने उगला सच

पुलिस गिरफ्त में आरोपी पलाश। फोटो पत्रिका
Banswara Crime : बांसवाड़ा शहर में बैंक से घर आ रहे व्यक्ति से 9 लाख रुपए लूट के मामले का राजतालाब थाना पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के घर से रुपए भी बरामद किए। थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि मोहन कॉलोनी निवासी प्रबुद्ध व्यास पुत्र अनिल व्यास ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उनको कर्मचारी पलाश कलाल पुत्र राजेंद्र कलाल निवासी होली चौक पृथ्वीगंज हाल निवासी तिरुपति नगर सुबह 11 बजे अनिकेत गार्डन से बैंक में रुपए लेने गया था। लौटकर उसने बताया कि उसके साथ लूट हो गई।
देवीलाल ने बताया कि इस मामले में गहन जांच के बाद आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। इस पर आरोपी ने सच उगल दिया और बताया कि रुपए उसने अपने घर में छिपाए हैं और रुपए की लालच में लूट की झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस ने आरोपी के घर से रुपए जब्त किए।
एसआई गंगाराम, एएसआई अब्दुल हकीम, हैड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह, घनश्याम सिंह, दीपक, दिलीप कुमार, महेंद्र, गोविंद पाटीदार, भोम सिंह, पवन कुमार, परेश पाटीदार के साथ ही साइबर सैल की मदद ली गई थी।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग