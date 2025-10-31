Banswara Crime : लूट का 24 घंटे में खुलासा, पुलिस की इस ट्रिक के सामने फेल हो गई झूठी कहानी, आरोपी ने उगला सच

Banswara Crime : बांसवाड़ा शहर में बैंक से घर आ रहे व्यक्ति से 9 लाख रुपए लूट के मामले का राजतालाब थाना पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के घर से रुपए भी बरामद किए। थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि मोहन कॉलोनी निवासी प्रबुद्ध व्यास पुत्र अनिल व्यास ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उनको कर्मचारी पलाश कलाल पुत्र राजेंद्र कलाल निवासी होली चौक पृथ्वीगंज हाल निवासी तिरुपति नगर सुबह 11 बजे अनिकेत गार्डन से बैंक में रुपए लेने गया था। लौटकर उसने बताया कि उसके साथ लूट हो गई।