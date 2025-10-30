Banswara Crime : बैंक से निकले 9 लाख रुपए गायब, मुनीम की कहानी में उलझी पुलिस, CCTV ने खोला राज!

निजी आवास में सीसीटीवी की जांच के दौरान आरोपी से सवाल जवाब करते सीआई देवीलाल मीणा। फोटो पत्रिका
Banswara Crime : बांसवाड़ा शहर में बुधवार को 9 लाख रुपए की कथित लूट का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 12.30 बजे की बताई गई है, लेकिन 6 घंटे की पड़ताल के बाद भी पुलिस यह तय नहीं कर पाई है कि मामला असली लूट का है या मनगढ़ंत कहानी का।
राजतालाब थाना पुलिस के मुताबिक लिंक रोड स्थित अनिरुद्ध गार्डन में मुनीम का काम करने वाला तिरुपति नगर निवासी पलाश बुधवार सुबह 8 बजे कार्यालय पहुंचा। रोजाना की तरह सफाई व ग्राहक कार्य निपटाने के बाद वह बैंक से 9 लाख रुपए निकालने गया। रुपए निकालने के बाद उसने पास की दुकान से प्लास्टिक की थैली ली और रुपए उसमें डाल लिए। बैंक से निकलने के करीब 8 मिनट बाद, यानी 500 मीटर दूर तक के फुटेज में वह रुपए लेकर जाता दिखा, लेकिन उसके बाद किसी भी कैमरे में वह थैली नजर नहीं आई।
पलाश ने पुलिस को बताया कि बाहुबली कॉलोनी में अधिवक्ता राजकुमार जैन के घर के पास उसकी बाइक को पीछे से आए एक बाइक सवार ने टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया और आरोपी रुपए से भरी थैली लेकर भाग गए। लेकिन पुलिस को उसकी यह कहानी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि जहां यह घटना बताई गई, वहां बैठी एक महिला ने किसी भी झगड़े या लूट की घटना से इनकार कर दिया।
पुलिस ने दिनभर में 50 से अधिक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। देर शाम गार्डन संचालक प्रबुद्ध व्यास ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी पलाश सही जानकारी देने से बच रहा है और लगातार बयान बदल रहा है। पुलिस टीम जांच में जुटी है, जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
देवीलाल मीणा, सीआई, राजतालाब
