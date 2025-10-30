Banswara Crime : बैंक से निकले 9 लाख रुपए गायब, मुनीम की कहानी में उलझी पुलिस, CCTV ने खोला राज!

राजतालाब थाना पुलिस के मुताबिक लिंक रोड स्थित अनिरुद्ध गार्डन में मुनीम का काम करने वाला तिरुपति नगर निवासी पलाश बुधवार सुबह 8 बजे कार्यालय पहुंचा। रोजाना की तरह सफाई व ग्राहक कार्य निपटाने के बाद वह बैंक से 9 लाख रुपए निकालने गया। रुपए निकालने के बाद उसने पास की दुकान से प्लास्टिक की थैली ली और रुपए उसमें डाल लिए। बैंक से निकलने के करीब 8 मिनट बाद, यानी 500 मीटर दूर तक के फुटेज में वह रुपए लेकर जाता दिखा, लेकिन उसके बाद किसी भी कैमरे में वह थैली नजर नहीं आई।