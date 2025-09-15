Banswara Crime : उदयपुर की कांस्टेबल ने बहन के प्रेमी के घर में घुसकर धमकाया, मामला दर्ज

घर में घुसते ही उन्होंने पीड़िता व परिवारजनों से मारपीट की और खुद को राजतालाब थाने से आई जांच अधिकारी बताया। इस दौरान मोहल्लेवासी भी मौजूद थे, जिनसे भी अभद्रता की गई। आरोप है कि जब महिला कांस्टेबल को घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मिली तो उसने उन्हें तोड़ दिया और डीवीआर निकालकर ले गई। हालांकि बाहर लगे कैमरे का डीवीआर अलग होने से पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।