बांसवाड़ा

Banswara Crime : उदयपुर की कांस्टेबल ने बहन के प्रेमी के घर में घुसकर धमकाया, मामला दर्ज

Banswara Crime : उदयपुर में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ करगचिया गांव में घर में घुसकर मारपीट, अभद्रता और तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज हुआ है।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 15, 2025

Banswara Crime Udaipur constable entered sister boyfriend house and threatened case registered
फाइल फोटो पत्रिका

Banswara Crime : उदयपुर में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ करगचिया गांव में घर में घुसकर मारपीट, अभद्रता और तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि कांस्टेबल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे तोड़े और डीवीआर भी ले गई। यह घटना 6 जुलाई की है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद घाटोल थाना पुलिस ने तीन दिन पहले प्रकरण दर्ज किया है।

जुलाई माह में परिवाद प्रस्तुत किया था

करगचिया निवासी मंजूला देवी पत्नी मोतीलाल ने जुलाई माह में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि महिला कांस्टेबल खुशबू सुथार निवासी पिछोड़ा बड़ा खोडन, अपने भाई प्रितेश सुथार और अन्य साथियों तनवीर पाटीदार, हितेष सुथार, कल्पेश पाटीदार, ललित पाटीदार, प्रभु पाटीदार, प्रेम पाटीदार, जय सिंह, इंद्र सिंह और तेजपाल के साथ घर पहुंची।

पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई

घर में घुसते ही उन्होंने पीड़िता व परिवारजनों से मारपीट की और खुद को राजतालाब थाने से आई जांच अधिकारी बताया। इस दौरान मोहल्लेवासी भी मौजूद थे, जिनसे भी अभद्रता की गई। आरोप है कि जब महिला कांस्टेबल को घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मिली तो उसने उन्हें तोड़ दिया और डीवीआर निकालकर ले गई। हालांकि बाहर लगे कैमरे का डीवीआर अलग होने से पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।

प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद

पुलिस के अनुसार यह मामला दोनों परिवारों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कांस्टेबल की बहन दो माह पूर्व पीड़ित परिवार के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इस पर राजतालाब थाने में एमपीआर व बाद में अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है।

जल्द होगी पूछताछ

घाटोल थाना जांच अधिकारी नेपाल सिंह ने बताया कि कांस्टेबल सहित अन्य सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

15 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : उदयपुर की कांस्टेबल ने बहन के प्रेमी के घर में घुसकर धमकाया, मामला दर्ज

