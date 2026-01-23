23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बांसवाड़ा

Banswara : मांगें नहीं मानी तो 24 जनवरी को प्रदेशव्यापी चक्का जाम, एसोसिएशन ने चेताया

Banswara : बांसवाड़ा में वागड़ बस मोटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 24 जनवरी 2026 को पूरे राजस्थान में निजी बसों का चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 23, 2026

Banswara Wagad Bus Motor association warned statewide road blockade on 24 January if their demands are not met

जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते वागड़ बस मोटर संगठन पदाधिकारी। फोटो पत्रिका

Banswara : बांसवाड़ा में वागड़ बस मोटर एसोसिएशन ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर आगामी बजट में समस्याओं के समाधान की मांग की है।

वागड़ बस मोटर एसोशिएशन जिलाध्यक्ष रामसिंह चौहान ने बताया गया कि राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों पर टैक्स व परमिट संबंधी नियम अन्य राज्यों की तुलना में अधिक बोझ डाल रहे हैं।

एसोसिएशन की मांग

एसोसिएशन की मांग है कि निजी बसों का किराया व टैक्स पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं उत्तरप्रदेश के समान किया जाए। साथ ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ओवरलैप की सीमा 25 किलोमीटर के स्थान पर 50 किलोमीटर की जाए।

बस मोटर एसोसिएशन की चेतावनी

ग्रामीण मार्गों पर टैक्स माफ करने, परमिट अवधि बढ़ाने तथा स्लीपर व टूरिस्ट बसों के टैक्स में राहत देने की भी मांग रखी गई। बस मोटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 24 जनवरी 2026 को पूरे राजस्थान में निजी बसों का चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : मांगें नहीं मानी तो 24 जनवरी को प्रदेशव्यापी चक्का जाम, एसोसिएशन ने चेताया

