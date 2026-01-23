Banswara : मांगें नहीं मानी तो 24 जनवरी को प्रदेशव्यापी चक्का जाम, एसोसिएशन ने चेताया

ग्रामीण मार्गों पर टैक्स माफ करने, परमिट अवधि बढ़ाने तथा स्लीपर व टूरिस्ट बसों के टैक्स में राहत देने की भी मांग रखी गई। बस मोटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 24 जनवरी 2026 को पूरे राजस्थान में निजी बसों का चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा।