Banswara News: बेणेश्वर मेले में टोल नहीं लगेगा, ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय

बिछावाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच मंजुला देवी तहसील कार्यालय पहुंचीं और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सरपंच ने बताया कि इस बार मेले में कोई टोल वसूली नहीं की जाएगी, क्योंकि 21 जनवरी को हुई बैठक में सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया था कि बेणेश्वर मेला आस्था का केंद्र है और यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।