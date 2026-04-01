Rajasthan: शादी में गए डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत, कुएं में अर्धनग्न शव मिला, मौके से जूते व खून से सनी शर्ट मिली

जानकारी के अनुसार, बांसवाड़ा जिले के डूंगरा छोटा क्षेत्र के मछारसाथ गांव के 28 वर्षीय डॉ. मोहित 14 अप्रेल को अपनी बहन के घर बड़ोदिया आए थे। 15 अप्रेल को वह एक मित्र की शादी में शामिल होने प्रतापगढ़ के पीपलखूंट थाना क्षेत्र के बोरी पी गांव गए। उसी रात करीब 11 बजे के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और परिजनों से संपर्क टूट गया। परिजनों ने तलाश के बाद कलिंजरा और पीपलखूंट थानों में गुमशुदगी दर्ज कराई।