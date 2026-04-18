Banswara Murder : बीएपी नेता के भाई के मर्डर में आया नया मोड़, प्रकाश ने खोले कई राज

Banswara Murder : बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र के काली मगरी गांव में बीएपी नेता के भाई अनिल निनामा के मर्डर मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों और बीएपी नेताओं की ओर से मुख्य आरोपी बताए जा रहे प्रकाश को पुलिस ने शुक्रवार को डिटेन कर पूछताछ की, जिसमें उसने कई राज़ खोले। जांच में उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता के ठोस साक्ष्य नहीं मिले। कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन से स्पष्ट हुआ कि वारदात के वक्त प्रकाश आखेपुर गांव में था और मोबाइल बंद कर सो रहा था। मुनेश नामक व्यक्ति के जगाने के बाद उसे वारदात का पता चला और वह घटनास्थल पहुंचा। हालांकि परिजन-ग्रामीणों का धरना 72 घंटे बाद भी जारी रहा।