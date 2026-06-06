RGHS : बांसवाड़ा में 6 माह से नहीं आ रहा आरजीएचएस बजट, हजारों पेंशनर एवं कार्मिक परेशान

RGHS : बांसवाड़ा जिले सहित प्रदेशभर के लाखों सरकारी कार्मिकों-अधिकारियों के साथ ही पेंशनरों एवं उनके आश्रितों की बीपी और शुगर सरकार की उधारी ने बढ़ा दी है। राजस्थान हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत लंबे समय से पंजीकृत मेडिकल स्टोर्स को दवाओं के मद में भुगतान ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बुजुर्ग पेंशनर-कार्मिक दवा के दर पर रोज धक्के खा रहे हैं। पर, दवा विक्रेता लाखों की बाकियात बढ़ने से दवा नहीं दे रहे हैं। बात जिले की ही करें, तो जिले में पंजीकृत 19 मेडिकल स्टोर की सरकार के मत्थे करीब 8 करोड़ रुपए की उधारी चढ़ गई है। बजट के नाम पर मार्च में महज 4 फीसदी राशि मिली थी।