बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग और शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव कुएं में फेंका, 3 गिरफ्तार

बांसवाड़ा। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चिखली तेजा गांव में 30 मई को कुएं में मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शराब और प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद के चलते युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि 30 मई को चिखली तेजा गांव में कचरू गरासिया के घर के बाहर स्थित कुएं में एक युवक का मिला था।