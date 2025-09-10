बांसवाड़ा के किसान फिर मायूस, बीमा योजना बनी घाटे का सौदा, किसानों ने कहा- 80-90% तक फसल बर्बाद हो गई



अनावृष्टि से करोड़ों की फसलें बर्बाद होने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मायूसी हाथ लगी। बांसवाड़ा की बात करें तो वर्ष 2024 में 46,739 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिसका करीब 10 करोड़ का प्रीमियम जमा हुआ। हैरानी की बात है कि क्लेम के रूप में इस साल किसानों को 7 करोड़ रुपए ही मिले। बीमा राशि से कम क्लेम राशि मिलना दर्शाता है कि बीमा कंपनियां पैसा कमा रही हैं।