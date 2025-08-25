Banswara : बांसवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी, विद्यालयों में आज अवकाश, कलक्टर का आदेश जारी

जारी आदेश में कहा है कि संबंधित संस्थाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्मिक निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रशासनिक कार्य संपादित करें। कोई भी संस्था प्रधान-प्रभारी आंगनबाडी केन्द्र/मां-बाड़ी केन्द्र उक्त समयावधि में विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मां-बाड़ी केन्द्र संचालित करता पाया गया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को प्रशासन ने अवकाश घोषित किया था।