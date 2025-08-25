Banswara : बांसवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी, विद्यालयों में आज अवकाश, कलक्टर का आदेश जारी

Banswara : मौसम विभाग की ओर से जिले में भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी आंगनबाडी-मां-बाड़ी केंद्रों, एवं सरकारी-गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक दिन और सोमवार का अवकाश घोषित किया है।
बांसवाड़ा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इंद्रजीत यादव ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि आदेश कक्षा एक से 12 के विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी एवं मां-बाड़ी केन्द्रों पर लागू होगा। हालांकि, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं मां-बाड़ी केन्द्रों के समस्त कार्मिकों (शिक्षकगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि) की उपस्थिति यथावत रहेगी।
जारी आदेश में कहा है कि संबंधित संस्थाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्मिक निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रशासनिक कार्य संपादित करें। कोई भी संस्था प्रधान-प्रभारी आंगनबाडी केन्द्र/मां-बाड़ी केन्द्र उक्त समयावधि में विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मां-बाड़ी केन्द्र संचालित करता पाया गया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को प्रशासन ने अवकाश घोषित किया था।