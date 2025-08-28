Banswara News : गायब बालक का शव 17 घंटे बाद गांव के नाले में मिला, ग्रामीणों में फैला आक्रोश

सरेड़ी बड़ी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि साकरिया के बीच से गुजरने वाला यह नाला बरसात में हर बार खतरा बनता है। पंचायत ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुल को ऊंचा करने और दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की, लेकिन विभाग ने अनदेखी की। नाले के उस पार उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत भवन, पटवार मंडल, लेम्पस और उपस्वास्थ्य केन्द्र सहित कई सरकारी कार्यालय बने हुए हैं। गांव इस पार होने से लोगों को हर साल बरसात के दिनों में खतरनाक हालात से गुजरना पड़ता है।