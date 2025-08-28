Banswara News : गायब बालक का शव 17 घंटे बाद गांव के नाले में मिला, ग्रामीणों में फैला आक्रोश

Banswara News : बांसवाड़ा के परतापुर के गढ़ी थाना क्षेत्र के साकरिया गांव में मंगलवार दोपहर से लापता 3 वर्षीय बालक तनुज पाटीदार का शव बुधवार सुबह गांव के नाले में मिला। पानी में बहकर झाड़ियों में फंसे शव को देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा कि यह हादसा नाले पर पुल व सुरक्षा दीवार के अभाव की लापरवाही का नतीजा है।
तनुज पुत्र देवेंद्र पाटीदार दोपहर करीब 2 बजे घर से बाहर निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, मगर रातभर खोजबीन बेनतीजा रही।
बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे तनुज का शव घर से कुछ ही दूरी पर नाले में पानी के बीच झाड़ियों में फंसा मिला। पुलिस ने शव को परतापुर अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
ग्रामीणों ने कहा कि 2 साल पहले भी इसी पुल से एक वैन बह गई थी। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग ने सबक नहीं लिया। अब मासूम की मौत के बाद एक बार फिर से नाले पर ऊंचा पुल और सुरक्षा दीवार बनाने की मांग तेज हो गई है।
सरेड़ी बड़ी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि साकरिया के बीच से गुजरने वाला यह नाला बरसात में हर बार खतरा बनता है। पंचायत ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुल को ऊंचा करने और दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की, लेकिन विभाग ने अनदेखी की। नाले के उस पार उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत भवन, पटवार मंडल, लेम्पस और उपस्वास्थ्य केन्द्र सहित कई सरकारी कार्यालय बने हुए हैं। गांव इस पार होने से लोगों को हर साल बरसात के दिनों में खतरनाक हालात से गुजरना पड़ता है।