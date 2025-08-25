Bharatpur : आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में फूटा गुस्सा दी प्रशासन को चेतावनी – 24 घंटे में करें कार्रवाई

Bharatpur : भरतपुर के बयाना गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव कोली नगला में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों की ओर से क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई। संविधान निर्माता का अपमान बर्दाश्त न करने की कसम खाते हुए ग्रामीणों और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, तहसीलदार लालचंद और थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खटाना मौके पर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में भीम आर्मी कार्यकता और ग्रामीण एकत्र होकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।
रविवार को नगला कोली सिंघानिया के ग्रामीणों ने तहसीलदार लालबंद को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने साफ कहा कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा तत्काल स्थापित की जाए, उसके चारों और सुरक्षा दीवार बनाई जाए और घटना में शामिल असामाजिक तत्वों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए।
ग्रामीणों का कहना था कि बाबा साहेब आंबेडकर देश की आत्मा है। उनकी प्रतिमा से छेड़छाड़ किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ग्रामीणों ने यह भी दोहराया कि आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन इस बार पीछे हटने का सवाल नहीं उठेगा। बाबा साहेब के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतरने को तैयार है।