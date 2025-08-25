Rajasthan Weather Today : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, आज राजस्थान के 13 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Today : राजस्थान में आज सोमवार 25 अगस्त को मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाडमेर, पाली, सिरोही, नागौर, अजमेर जिले में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली के गिरने की भी आशंका बलवती है। इस दौरान 20-30 KMPH गति से तेज हवा चलने की संभावना है।