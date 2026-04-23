Rajasthan : पटवारी ने किया सुसाइड, नोट में महिला नायब तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप, 1 दिन पहले हुई थी बड़े भाई की शादी

मृतक पटवारी के बिस्तर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने विभाग की एक महिला नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने पत्र में लिखा कि उच्च अधिकारी के अत्यधिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना के कारण वह यह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर है। महिला अधिकारी ने उन्हें अपने क्वार्टर पर बुलाया और धमकाते हुए कहा कि वे उनके भाई की शादी में विघ्न डाल देंगी। उन्हें शादी में शामिल होने के लिए समय भी नहीं देंगी। रविशंकर को दो वर्ष पूर्व ही पिता के निधन के बाद एमपी में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी।