Rajasthan Politics : नहीं रहे 4 बार के विधायक नवनीत निनामा, जनसंघ से भाजपा तक के सफर का एक सुनहरा अध्याय हुआ समाप्त

राजस्थान की राजनीति के एक युग का अंत हो गया है। घाटोल विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवनीत लाल निनामा ने गुरुवार को अंतिम सांस ली। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे निनामा को श्वसन संबंधी समस्या थी, जिसके चलते उनका देहावसान हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही समूचे बांसवाड़ा जिले और प्रदेश भाजपा परिवार में शोक की लहर छा गई। शुक्रवार सुबह उनके पैतृक गांव गरनावट में उनका अंतिम संस्कार किया गया।